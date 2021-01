Schachgroßmeister und ehemaliger Solinger Kavalek gestorben

1968 nutzte Kavalek die Teilnahme an einem Turnier in Polen und floh in den Westen. Nach einer Zwischenstation in Deutschland ließ er sich als Profi-Schachspieler und Trainer in den USA nieder. Der Schachgesellschaft Solingen blieb er darüber hinaus eng verbunden. Mit dem traditionsreichen Verein gewann er in den 1970er- und 80er-Jahren wiederholt die deutschen Mannschaftsmeisterschaften.

Der studierte Journalist schrieb jahrzehntelang eine Schachkolumne für die «Washington Post». Sein Spiel zeichnete sich nach Einschätzung von Kennern durch Taktik und Einfallsreichtum aus. Doch er pflegte auch vielseitige andere Interessen. Legendär wurde eine Episode: Bei einem Turnier in den Niederlanden soll er sich mit dem Ex-Weltmeister Boris Spasski auf ein Remis geeinigt haben, um noch Zeit für eine gemeinsame Partie Tennis zu finden.