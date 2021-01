Iserlohn verpflichtet kanadischen Flügelstürmer Joel Lowry

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters haben den kanadischen Flügelstürmer Joel Lowry verpflichtet. Wie der Verein aus Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, soll der 29 Jahre alte Profi von den Springfield Thunderbirds nach zwei erforderlichen negativen Corona-Tests im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine am kommenden Freitag sein Debüt im Roosters-Trikot geben. «Wir haben noch einen Spieler gesucht, der noch eine gute Portion Toughness in unser Spiel bringt und gleichzeitig spielerisch und schlittschuhläuferisch eine hohe Qualität hat», kommentierte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

Von dpa