36-Jähriger will in Streifenwagen Mund-Nasen-Schutz essen

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Ein in Gewahrsam genommener 36-Jähriger hat in einem Streifenwagen in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) versucht, seine Mund-Nasen-Bedeckung zu essen. Der zuvor wegen Ruhestörung mitgenommene Mann sei gefesselt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach waren die Beamten in der Nacht zu einem Haus gerufen worden, weil der Mann dort herumgeschrien habe. Er habe sich nicht beruhigen lassen und sei in Gewahrsam genommen worden.