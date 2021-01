Georg Baselitz spendet Bild für Obdachlosenhilfe

Köln (dpa) - Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz lässt ein Bild zugunsten von Obdachlosen versteigern. Wie der Verein «Kunst hilft geben» am Dienstag in Köln mitteilte, stellt der 82-Jährige dafür eine signierte und datierte Bleistiftzeichnung auf Papier zur Verfügung. «Künstler sind den Bedürftigen immer näher als den Regierenden», wurde Baselitz zitiert. «Schon Diego Velázquez hat die Obdachlosen schöner gemalt als die Despoten. Ich hoffe, diese Versteigerung macht aufmerksam auf die Not der Menschen.»

Von dpa