Unfall im Chemiepark Krefeld: Mann schwer verletzt

Krefeld (dpa/lnw) - Bei einem Arbeitsunfall in einem Chemiepark in Krefeld ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden. Er sei mit einem Stoff in Berührung gekommen, der bei ihm Atemschwierigkeiten verursacht habe, sagte eine Sprecherin des Chemieparks-Betreibers Evonik. Der Mitarbeiter der Firma Solenis sei vom Rettungsdienst behandelt worden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa