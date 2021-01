Mann trinkt vergiftete Limo bei Arbeit

Hüllhorst (dpa/lnw) - Nachdem ein Mitarbeiter eines Unternehmens in Hüllhorst (Kreis Minden-Lübbecke) offensichtlich vergiftete Limonade an seinem Arbeitsplatz getrunken hat, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt. Auch das Landeskriminalamt werde eingeschaltet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Minden. Die Experten sollen demnach die Getränkeflasche und den Inhalt untersuchen.

Von dpa