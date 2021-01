Ehemaliger «Mr. Tagesschau» sagt Beitrag bei «Punkt 12» an

Köln (dpa) - Ungewöhnlicher Anblick am Mittag: Der langjährige «Tagesschau»-Sprecher Jan Hofer (68) hat bei RTL einen Beitrag im Magazin «Punkt 12» anmoderiert. «Willkommen zurück bei «Punkt 12». Na? Jetzt fragen Sie sich vielleicht: Was macht der denn da?», sprach Hofer in der Ausgabe vom Dienstag in die Kamera. Die Auflösung folgte rasch: In dem anschließenden Film ging es um das Tanzen. Hofer, der sich im Dezember als Sprecher der «Tagesschau» in der ARD verabschiedet hatte, ist einer der Kandidaten in der neuen Staffel der RTL-Tanzshow «Let's Dance». Mehrere Medien berichteten.

Von dpa