Huntelaar-Rückkehr zum FC Schalke 04 perfekt

Gelsenkirchen (dpa) - Die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar zum FC Schalke 04 ist perfekt. Wie der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Dienstag bestätigte, wechselt der 37 Jahre alte Torjäger von Ajax Amsterdam mit sofortiger Wirkung zu seinem ehemaligen Club und unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit. «Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Schalke gehört in die 1. Bundesliga. Es liegt jetzt in unserer Verantwortung, dass das auch so bleibt», sagte Huntelaar.

Von dpa