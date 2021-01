NRW-Kabinett entscheidet Mittwoch über Corona-Beschlüsse

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Kabinett wird an diesem Mittwoch über die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Krise beraten. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstagabend in Düsseldorf an. Im Bildungsbereich bleibe es vorerst bei den bisherigen Regelungen. Die Landesregierung werde das Infektionsgeschehen beobachten und das weitere Vorgehen mit den Verbänden und Nachbarländen abstimmen.

Von dpa