Atlantikluft sorgt für milde Temperaturen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den kommenden Tagen wird es in Nordrhein-Westfalen deutlich wärmer. Eine kräftige Strömung bringt spürbar mildere Atlantikluft ins Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch im höheren Bergland zwischen 5 bis 7 Grad, ansonsten zwischen 8 und 12 Grad. Im Verlauf des Tages kann es vereinzelt regnen, in der Nacht zum Donnerstag dann schauerartig regnen. Es kühlt auf 9 bis 3 Grad ab.

Von dpa