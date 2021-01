Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter: Bielefeld ist unter 200

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Pandemie ist eine wichtige Kennziffer weiter leicht gesunken. In den vergangenen sieben Tagen meldeten die Gesundheitsämter 113 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwochmorgen hervorgeht. Vor einer Woche lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 141,8 und am Vortag bei 117,7. Die Zielmarke von unter 50 bleibt im Landesschnitt aber noch weit entfernt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg in dem Bundesland den Angaben zufolge um 167 auf 9473.

Von dpa