Modemetropole Düsseldorf: Auch während Pandemie Anlaufpunkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Modemetropole Düsseldorf bleibt auch in der Covid-19-Pandemie für die Einkäufer der Modehäuser und Boutiquen geöffnet. Trotz des aktuellen Lockdowns könne das angereiste Fachpublikum während der Düsseldorf Fashion Days 2021 vom 27. Januar bis zum 3. Februar in den über 600 Showrooms in der NRW-Landeshauptstadt die neuesten Kollektionen für den nächsten Herbst und Winter ansehen und ordern, teilte der Verein Fashion Net Düsseldorf am Mittwoch mit.

Von dpa