Mord durch Bombenanschlag: Angeklagter widerruft Aussage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Kämpfer der als Terrorgruppe eingestuften tamilischen LTTE muss sich seit Mittwoch wegen sechsfachen Mordes in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht verantworten. Der Mann soll als 15-Jähriger in Sri Lanka vor einem Konvoi der sri-lankischen Armee eine Bombe ferngezündet haben, wie ihm die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Anklage vorwirft.

Von dpa