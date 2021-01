MSV erfüllt wirtschaftliche Auflagen für Nachlizenzierung

Zudem hatten weitere Partner und auch die Fans den früheren Bundesligisten mit dem Kauf von fast 4000 virtuellen Dauerkarten unterstützt. «Allen zusammen gehört unser uneingeschränkter Dank», erklärte MSV-Präsident Ingo Wald .

Der MSV kämpft in der 3. Liga wie viele andere Clubs seit geraumer Zeit um das wirtschaftliche Überleben, insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie setzten den Duisburgern zuletzt stark zu. «Eine wirtschaftliche Konsolidierung kann uns nur in der 2. Liga gelingen», hatte Wald auch in dieser Saison schon mehrfach bekräftigt und im vergangenen Herbst eine mögliche Insolvenz nicht grundsätzlich ausschließen wollen.