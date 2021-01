Rösler sieht Fortuna Düsseldorf auf gutem Weg

Düsseldorf (dpa/lby) – Trainer Uwe Rösler sieht die Mannschaft von Zweitligist Fortuna Düsseldorf bei der angepeilten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga auf einem guten Weg. «Inzwischen haben wir eine gewisse Hierarchie und Stabilität im Team. Die Mannschaft ist gewachsen und agiert auch reifer als am Anfang der Saison. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass wir weniger Karten und Elfmeter gegen uns bekommen», sagte Rösler am Mittwoch.

Von dpa