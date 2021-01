FFP2-Beschluss: Polizei hält an Stoffmasken-Bestellung fest

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Beschluss von Bund und Ländern zu OP- und FFP2-Masken hält die NRW-Polizei an der Neuausschreibung für 1,25 Millionen Masken aus Stoff fest. Die sogenannten Communitymasken «werden weiterhin den Anforderungen der Polizei gerecht, da sie einen guten Schutz des Gegenübers in normalen Lagen bieten», so das zuständige Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD).