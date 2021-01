Thielmann und goldenes Händchen lassen Gisdol jubeln

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Den erlösenden Siegtreffer in der Nachspielzeit feierte Markus Gisdol mit einem Jubel-Lauf. Dass seine Freude deshalb so ausgelassen ausfiel, weil sich seine persönliche Situation durch das 2:1 (1:0) auf Schalke deutlich verbesserte, bestritt der Trainer des 1. FC Köln aber vehement. «Es geht nicht um mich», versicherte er: «Ich habe mich so gefreut wie ich mich bei jedem Sieg freue.»

Weil es erst der dritte Sieg im 17. Saison-Spiel war und das Keller-Duell beim Letzten so wichtig, fiel die Freude durchaus überschwänglicher aus als üblich. Doch Sportchef Horst Heldt glaubte Gisdol, dass dieser seine eigene Situation dabei nicht im Blick hatte. «Ich weiß zu hundert Prozent, dass er sich in allererster Linie für die Mannschaft gefreut hat», sagte Heldt: «Dass der Druck allgemein vor so einem Spiel groß war, ist doch klar. Und ich finde es gut, wenn man Emotionen zeigt.»

Klar ist: Gisdol hat durch den «Sieg der Mentalität» (Heldt) seine Position gestärkt. Zum einen beträgt der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze nun acht Punkte. Zum anderen hatte Gisdol ein goldenes Händchen. Denn das 2:1 erzielte der erst in der 88. Minute eingewechselte Jan Thielmann auf Vorlage des 16 Minuten zuvor gekommenen Elvis Rexhbecaj. «Der Trainer hat gut gewechselt», lobte Heldt: «In der 88. Minute zwei Offensive zu bringen, war ein Zeichen.»

Das laut Gisdol auch genau so beabsichtigt war, obwohl Schalke zu diesem Zeitpunkt dem Siegtreffer näher schien. «Ich hatte immer das Gefühl, dass wir über Konter noch was machen können», sagte der Trainer: «Zwei frische Spiele vorne zu bringen, war das Signal, die Kette des Gegners früh zu überspielen. Mit dem Gedanken, dass diese Spieler dem Gegner jederzeit abhauen können, weil deren Spieler nicht mehr die frischesten sind.»

Am Ende war tatsächlich der 18 Jahre alte Thielmann mit seinem zweiten Bundesliga-Tor der Matchwinner. «Er hatte fast ein bisschen viel Zeit zum Nachdenken», sagte der Trainer: «Aber er macht das brutal cool.» Thielmann sei eben «eine Kampfmaschine» lobte Abwehrspieler Rafael Czichos, der mit dem ersten FC-Tor nach 514 Minuten das 1:0 erzielt hatte (30.). «Eiskalt» sei er in der betreffenden Szene gewesen. Doch nach eigenem Bekunden hat der Teenager nur funktioniert. «Der Kopf war komplett ausgeschaltet», erzählte er: «Ich weiß gar nicht mehr, wo und wie ich geschossen habe.»

In jedem Fall hat der FC nun sogar den Kontakt zum unteren Mittelfeld hergestellt. «Nach unten haben wir ein Polster, das uns guttut. Und oberhalb von uns ist es eng. Wir sind gut dabei», sagte Heldt angesichts von nur vier Punkten Rückstand auf den Elften Hoffenheim, den nächsten Gegner. Danach kommt der 15. Bielefeld.

Diese beiden Spiele können Gisdols Position endgültig stärken. Oder wieder schwächen. Der Coach weiß, dass der Druck auf ihn, die Spieler und den Verein groß bleibt. «Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Statistiken leiten», sagte er deshalb: «Ich hänge meine Energie da rein, wie wir spielen.»

