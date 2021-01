Jetzt auch Videokonferenztechnik für Fernunterricht in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die vom Land Nordrhein-Westfalen betriebene digitale Lern-Plattform Logineo gibt es ab sofort auch mit Videokonferenztechnik. Die Funktion könne von den Schulen über www.logineo.nrw.de freigeschaltet werden, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf an. Eine Erstanmeldung für Logineo sei über dieselbe Adresse möglich.