Unbekannte fällen etwa 70 Bäume in Essener «Kruppwald»

Essen (dpa/lnw) - Unbekannte haben in einem öffentlich zugänglichen Privatwald in Essen etwa 70 Bäume gefällt und zum Abtransport bereitgelegt. Die Bäume seien professionell zerlegt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Wald handelt es sich um den sogenannten Kruppwald in der Nähe der Villa Hügel, dem einstigen Wohnhaus der Industriellenfamilie Krupp im Essener Süden.

Von dpa