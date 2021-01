Bochum (dpa) - Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann hat sich bei einer Routinekontrolle in Bochum mit dem Pass seines Bruders ausgewiesen. Dumm nur, dass der Bruder ebenfalls mit Haftbefehl gesucht wurde. «Scheint eine schrecklich nette Familie zu sein», sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Bochum am Donnerstag.

Von dpa