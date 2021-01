Rose will sich weiter nicht zu BVB-Spekulationen äußern

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose will vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund weiter keine Aussage zu seiner Zukunft machen. «Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel gegen Borussia Dortmund. Das wollen wir unbedingt gewinnen», sagte Rose am Donnerstag. Seit Wochen wird der Gladbacher Coach mit dem BVB in Verbindung gebracht. Der 44-Jährige hat am Niederrhein noch einen Vertrag bis Ende Juni 2022, allerdings auch eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer.

Von dpa