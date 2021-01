NRW hält trotz Corona an Schulabschlussprüfungen 2021 fest

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen hält trotz der Corona-Krise auch in diesem Schuljahr an Abschlussprüfungen fest. Das stellte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag nach einer entsprechenden Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) fest.