Dortmund: U23-Torjäger Tigges unterschreibt Profivertrag

Dortmund (dpa) - Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat U23-Stürmer Steffen Tigges mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet. Der 22-Jährige war im Sommer 2019 vom VfL Osnabrück zur Dortmunder U23 gewechselt und wurde kurz vor der Winterpause in den Profikader befördert. Bei der U23 war er Kapitän und in 43 Spielen an 38 Toren beteiligt. 21 schoss er selbst, 17 bereitete er vor. In der Bundesliga wurde er in den letzten vier Spielen dreimal in der Schlussphase eingewechselt.

Von dpa