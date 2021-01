Meerbusch (dpa/lnw) - Ein Ferrari-Fahrer ist bei Meerbusch von der Autobahn 52 abgekommen und mit seinem Sportwagen über die Leitplanke in die Böschung geflogen. Der 40-Jährige habe schwer verletzt überlebt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Düsseldorf. Das Auto brannte aus.

Von dpa