Messerangriff in Wohnheim für Suchtkranke - drei Verletzte

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Messerangriff in einem Wohnheim für Suchtkranke sind ein Bewohner und zwei Mitarbeiter der Einrichtung verletzt worden. Ein 35-Jähriger Bewohner, der den 41-Jahre alten Mitbewohner sowie eine 29-jährige Mitarbeiterin und ihren 64-jährigen Kollegen am Donnerstag attackiert haben soll, wurde kurz nach der Tat von Polizisten festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mitteilten.