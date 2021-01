Daum über Schalke: Klassenerhalt wäre «königsblaues Wunder»

Köln (dpa) - Der frühere Meistertrainer Christoph Daum glaubt nicht mehr an den Klassenerhalt des FC Schalke 04. In 18 Rückrunden-Thesen für die Deutsche Presse-Agentur rechnet der 67-Jährige stattdessen damit, dass die Schalker als Tabellenletzter aus der Fußball-Bundesliga absteigen werden. «Was gibt auf Schalke Anlass zum Optimismus? Wintertransfers wie Kolasinac oder Huntelaar? Der Klassenerhalt käme einem königsblauen Wunder gleich», schrieb Daum. «Schalke wird die Zeche für zurückliegende Fehlplanungen mit dem Abstieg bezahlen. Was jedoch zuletzt auf Schalke stirbt, ist die Hoffnung - und kaum einer wünscht den Knappen den Abstieg.»

Von dpa