Ex-Innenminister Jäger gibt Amri-U-Ausschuss einen Korb

Berlin (dpa) - Der frühere NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) will in der kommenden Woche nicht als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt aussagen. Das Sekretariat des Ausschusses informierte die Abgeordneten, der Landtagsabgeordnete Jäger habe mitgeteilt, er werde der Ladung nicht folgen, wenn zeitgleich der Landtag von Nordrhein-Westfalen tage. Bei einigen Mitgliedern des Ausschusses sorgte dies für erheblichen Unmut, zumal die Beweisaufnahme am kommenden Donnerstag abgeschlossen werden soll.

Von dpa