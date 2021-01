Polizei stoppt Gottesdienst: Fast 100 Besucher ohne Masken

Essen (dpa/lnw) - Die Polizei hat am Donnerstagabend in Essen einen Gottesdienst mit fast 100 Teilnehmern aufgelöst, 88 Erwachsenen und 10 Kindern. Die Gottesdienstbesucher hätten weder Masken getragen noch den vorgeschriebenen Abstand eingehalten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es habe auch keine Teilnehmerliste gegeben. Der Gottesdienst sei wegen der «massiven Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung sofort beendet worden», teilte die Polizei mit.

Von dpa