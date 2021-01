Bielefeld will Aufwärtstrend gegen Frankfurt fortsetzen

Wie schon in den vergangenen Wochen muss die Arminia auch im Duell mit dem seit sechs Liga-Partien ungeschlagenen Tabellen-Achten aus Frankfurt auf Andreas Voglsammer, Manuel Prietl und Noel Niemann verzichten. Neuhaus erwartet ein schwereres Spiel als im Aufsteigerduell am Mittwoch an gleicher Stätte gegen Stuttgart (3:0), bei dem der bisher höchste Saisonsieg gelungen war: «Frankfurt ist noch einen Tick stärker als der VfB und hat mit Jovic und Younes zwei absolute Topspieler.»

Erstmals seit knapp 15 Jahren blieben die Arminia in drei Bundesliga-Spielen nacheinander ohne Gegentor. Mit vier Zu-Null-Spielen in Serie würde sie ihren Rekord aus dem Jahr 1982 einstellen.

