Bayer-Trainer Bosz hofft gegen Wolfsburg auf Aranguiz

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Fußballtrainer Peter Bosz hofft vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg auf den Einsatz des Teamkapitäns Charles Aranguiz. «Natürlich spürt er seinen ganzen Körper, nicht nur die Achillessehne. Wir müssen nach dem Training schauen, ob Charlie einsatzfähig ist», erklärte Bosz am Freitag. Mittelfeldspieler Aranguiz hatte vergangenen Dienstag gegen Dortmund (2:1) nach rund dreimonatiger Verletzungspause überraschend sein Comeback in der Startelf gegeben, musste aber nach 70 Minuten das Spielfeld verlassen. «Er ist noch nicht ganz da, aber er ist auf einem guten Weg», meinte Bosz.

Von dpa