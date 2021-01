Köln (dpa) - Der Kölner Autor und Theaterkritiker André Müller sen. ist tot. Der Verfasser von Komödien, Romanen, Anekdoten und Essays sei am Donnerstag im Alter von 95 Jahren gestorben, teilte der Eulenspiegel Verlag mit, in dem viele seiner Bücher erschienen sind. Bekannt war Müller sen. - bürgerlich eigentlich Willi Fetz - auch für seine Freundschaft mit dem Dramatiker Peter Hacks (1928-2003). Von Müller sen. erschien unter anderem «Gespräche mit Peter Hacks». Darin geht es etwa um den deutsch-deutschen Literaturbetrieb. Zudem war der in Köln geborene Autor Shakespeare-Spezialist.

Von dpa