Zahnarzt-Paar von Drogenhandel-Vorwurf freigesprochen

Krefeld (dpa/lnw) - Erst in zweiter Instanz ist ein Zahnarzt-Ehepaar aus Nettetal am Niederrhein dem Gefängnis entronnen. Das Krefelder Landgericht sprach das Paar am Freitag vom Vorwurf frei, in großem Stil Drogenanbau und -handel betrieben zu haben. Vom Amtsgericht waren der 53-jährige Dentist und seine zwei Jahre jüngere Ehefrau zu Gefängnisstrafen von über drei und über zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt worden.

Von dpa