Lkw umgekippt: Stundenlange Vollsperrung der B56 bei Gangelt

Gangelt (dpa/lnw) - Auf der Bundesstraße 56 zwischen Gangelt und Birgden (Kreis Heinsberg) ist am Freitagmittag ein Lastwagen umgestürzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Fahrer mit seinem Lkw von der Straße auf den Grünstreifen abgekommen, wie die Polizei mitteilte. In der Folge stellte sich der Lastwagen quer zur Fahrbahn und stürzte auf die Seite. Dabei wurde der Sattelanhänger schwer beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung des mit Planen beladenen Sattelzuges war laut den Angaben der Polizei sehr aufwendig. Die B56 zwischen den Ausfahrten Gangelt und Birgden wurde für mehr als acht Stunden komplett in beide Richtungen gesperrt.

Von dpa