RW Essen: Engelmann erwartet Kopf-an-Kopf-Rennen um Aufstieg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Simon Engelmann, Torjäger des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen, rechnet mit einem anspruchsvollen Duell mit Borussia Dortmund II um den Aufstieg in die 3. Liga. «Dortmund lässt auch nichts liegen. Das bleibt ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen», sagte Engelmann nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Bonner SC, mit dem RWE am Samstag die Tabellenführung in der West-Staffel festigte. In ihrem nächsten Liga-Match treffen die Essener am 6. Februar (14.00 Uhr) auf den Tabellenzweiten BVB, der per 3:0 (1:0) beim 1. FC Köln II den Anschluss hielt. «Unser Duell gegen den BVB wird ein echtes Highlight-Spiel in der Regionalliga», meinte Engelmann.

Von dpa