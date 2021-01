MSV vor wichtigen Spielen unter Druck: Pleite mit drei Neuen

Duisburg (dpa/lnw) - Für den MSV Duisburg bleibt die Situation im Abstiegskampf in der 3. Fußball-Liga prekär, Trainer Gino Lettieri will sich vor den anstehenden richtungsweisenden Partien aber nicht entmutigen lassen. «Anders als vor einigen Wochen ist die Mannschaft nach dem 0:2 nicht zusammengebrochen. Sie haben die Ärmel hochgekrempelt und sich reingehauen. Am Ende ist das Glück nicht auf unserer Seite», sagte Lettieri nach der 1:2 (1:2)-Niederlage am Samstag gegen Hansa Rostock. Am Dienstag (19.00 Uhr) ist der MSV beim FSV Zwickau gefordert.

Von dpa