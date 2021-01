Gross zu Schalke-Engagement: «Habe keinen Moment bereut»

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer Christian Gross sieht seinen Wechsel zum Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 weiter als richtige Entscheidung an. «Ich habe keinen Moment bereut, dass ich Schalke zugesagt habe. Ich muss meine ganze Energie in diesen Job reinstecken, in diese Aufgabe, in diese Challenge», sagte Gross dem TV-Sender Sky vor dem Spiel gegen Meister FC Bayern München am Sonntag.

Von dpa