Trainer Gross bestätigt: William-Transfer zu Schalke naht

Gelsenkirchen (dpa) - Der Transfer von Rechtsverteidiger William innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfL Wolfsburg zum FC Schalke 04 steht offenbar unmittelbar bevor. «Ich hoffe, dass es dem Verein gelingt, ihn definitiv zu verpflichten», sagte Schalke-Trainer Christian Gross nach dem 0:4 am Sonntag gegen den FC Bayern München und plant den Brasilianer offenbar schon für das Spiel am Samstag bei Werder Bremen ein: «Ich hoffe, dass er dann spielberechtigt ist. Wir werden schauen, wie er sich integriert. Ziel ist, dass wir ihn so schnell wie möglich einbauen können.»

Von dpa