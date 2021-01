Düsseldorf (dpa/lnw) - Die zu Hause lebenden über 80-Jährigen in Nordrhein-Westfalen können ab heute für eine Corona-Schutzimpfung einen Termin in einem Impfzentrum vereinbaren. Geimpft werden soll ab dem 8. Februar. Eine Impfung ist nur mit einem Termin möglich. Sie ist freiwillig und für die Bürger kostenlos. In NRW leben rund 1,2 Millionen Menschen über 80 Jahre.

Das Gesundheitsministerium hat empfohlen, die beiden Termine für die Erst- und Zweitbuchung im Internet unter der Adresse www.116117.de zu vereinbaren. Das ist auch telefonisch möglich. Die Leitungen sind von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr besetzt.

Wer im rheinischen Teil von NRW lebt, soll die kostenfreie Rufnummer 0800 116 117 01 wählen, Menschen in Westfalen die ebenfalls kostenfreie Rufnummer 0800 116 117 02. Mit längeren Wartezeiten ist zu rechnen.

Die Terminvereinbarung können auch Angehörige oder Vertrauenspersonen übernehmen. In der vergangenen Woche hatten die Kommunen Info-Briefe der Landesregierung zum Ablauf der Impfung verschickt. Auch wer noch keinen solchen Brief bekommen hat, kann einen Termin vereinbaren.

