Massive Probleme bei Impf-Terminvergabe in NRW

Ab dem 8. Februar (Montag) soll auch in den Impfzentren in Nordrhein-Westfalen gegen das Coronavirus geimpft werden. Zunächst dürfen nur Personen aus der Impfgruppe eins - also hauptsächlich Personen, die über 80 Jahre alt sind - auf einen Termin hoffen. Ab Montagmorgen (25.1.) gegen 8 Uhr sollte die Terminvergabe über die Homepage www.116117.de oder über eine eigens eingerichtete Hotline möglich sein.

Doch schon vor dem Start der Terminvergabe waren die Internet-Server überlastet. Die Homepage war für viele Nutzer nicht erreichbar. Wer bis zur Verifizierung durchkam, scheiterte danach oft an diversen Fehlermeldungen.

Am Vormittag ab zirka 10.30 Uhr wurde dann die Meldung "Zurzeit sind alle Termine ausgebucht" angezeigt.

Telefonleitungen überlastet

Auch telefonisch ging am Montagmorgen nichts. Die Leitungen sind überlastet, die meisten Nutzer schafften es nicht einmal in die Warteschleife. Auch hier dauern die Probleme weiter an.

Der Andrang auf die begrenzte Anzahl an Impfterminen ist scheinbar noch größer als im Vorfeld angenommen wurde. Ab wann eine reibungslose Anmeldung für die Impfzentren in NRW möglich ist, bleibt abzuwarten.