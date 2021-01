Polizei stellt Strafzettel für Blitzanlage aus

Bielefeld (dpa/lnw) - Verkehrte Welt: Die Polizei hat einem mobilen Blitzer in Bielefeld ein Knöllchen verpasst. Das Ordnungsamt hatte das in der Stadt als «Guntram» bekannte mobile Radargerät auf einem Anhänger in einem Wohngebiet am Straßenrand wenige Meter an einer Einmündung platziert. Weil aus seiner Sicht das Fahrzeug ordnungswidrig abgestellt war, stellte ein Polizeibeamter daher einen Strafzettel aus, wie ein Sprecher der Bielefelder Polizei am Montag sagte. Noch sei unklar, ob etwa Anwohnerbeschwerden den Kollegen zu diesem Schritt bewogen haben. Geprüft werde auch, ob für einen Blitzer Ausnahmeregelungen für das Parken gelten, sagte der Sprecher weiter. Die «Neue Westfälische» hatte zuvor berichtet.

Von dpa