Familie nach Gasaustritt im Krankenhaus: Wohl Defekt

Salzkotten (dpa/lnw) - Nach einem Gasaustritt in einem Wohnhaus in Salzkotten ist eine fünfköpfige Familie mit dem Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftungen in ein Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die drei Kinder und zwei Erwachsenen wegen einer defekten Heizung zuviel des geruchlosen Gases eingeatmet hatten, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr am Montag sagte. Demnach waren Rettungskräfte in der Nacht zu Montag zu dem Haus im Kreis Paderborn gerufen worden, weil es einem der Kinder schlecht ging. Als die Retter eintrafen, schlugen ihre Kohlenmonoxid-Warngeräte an. Die Familie mit drei Kindern wurde von einen Notarzt versorgt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von dpa