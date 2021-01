Neuer Pinguin-Coach soll in dieser Woche feststehen

Krefeld (dpa/lnw) - Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga wollen noch vor dem nächsten Spiel bei der Düsseldorfer EG am 1. Februar den neuen Cheftrainer präsentieren. «Wir haben zwei finale Kandidaten. Die Entscheidung fällt kurzfristig. Ende der Woche sollte der neue Mann da sein», sagte Geschäftsführer Sergej Saveljev am Montag. Ob der neue Coach am kommenden Montag bei der DEG bereits hinter der Bande stehen kann, hänge «von den Corona-Regeln» ab.