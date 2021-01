Supermarkt-Dieb gibt gestohlenes Geld zurück

Ochtrup (dpa/lnw) - Noch auf der Flucht nach einem Diebstahl aus einem Supermarkt im Münsterland hat einer der Täter das gestohlene Geld zurückgegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten zwei Unbekannte einen dreistelligen Geldbetrag aus dem Büro des Supermarktes in Ochtrup entwendet, nachdem ein Dritter eine Mitarbeiterin am Zugang dorthin abgelenkt hatte. Als die Täter entdeckt worden seien, flüchteten sie aus dem Laden. Eine Mitarbeiterin verfolgte die beiden und rief ihnen laut hinterher. Daraufhin habe sich einer der Unbekannten umgedreht und das zuvor entwendete Bargeld zurückgegeben. Danach liefen sie davon.

Von dpa