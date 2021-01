Laschet: «Impfstart in NRW ist gelungen»

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der Anlaufschwierigkeiten beim Impfstart in Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ein positives Fazit gezogen. «Der Impfstart ist gelungen», sagte er am Montag in Berlin nach den ersten Online-Sitzungen der neu gewählten CDU-Spitzengremien. «Zehntausende haben heute Termine bekommen.» Es sei aber von vornherein klar gewesen: «Wenn eine Million Menschen einen Brief bekommen und dann eine Hotline anrufen, dann kann es zu Stauungen kommen. Dann kann es auch zu technischen Problemen kommen.»

Von dpa