Hautfund: Feuerwehr sucht Schlange in Kindergarten-Keller

Bochum (dpa) - Nach dem Fund einer großen Schlangenhaut im Kellergeschoss eines Kindergartens in Bochum sucht die Feuerwehr nach einem dort möglicherweise versteckten Reptil. Eine Erzieherin war in dem Keller des Gemeindehauses mit Kindergarten und Jugendheim auf die Haut gestoßen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag sagte.