Schlangensuche in Bochumer Kindergarten geht weiter

Bochum (dpa) - In einem Kindergarten in Bochum geht die Suche nach einer Schlange am Dienstagmorgen weiter. In den Räumen und Fluren ist nach dem Fund einer Schlangenhaut Mehl verstreut worden, um mögliche Bewegungen eines Reptils sichtbar zu machen. Zudem sind am Montag mehrere Schlangenfallen angebracht worden. Deshalb wird mit Spannung die erneute Kontrolle der Räume am Morgen erwartet. Unklar war zunächst, ob die Kinder dort wieder betreut werden können.

Von dpa