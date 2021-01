Weniger Kirchenaustritte in NRW im vergangenen Jahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind 2020 weniger Menschen aus der Kirche ausgetreten als 2019. Im vergangenen Jahr habe es in NRW insgesamt 89 694 Kirchenaustritte gegeben, teilte das Justizministerium am Dienstag in Düsseldorf mit. 2019 waren es 120 188. Im Jahr davor, 2018, hatten 88 510 Menschen den Kirchen den Rücken gekehrt. Aus den Zahlen lässt sich nicht ablesen, wie sich die Austritte je nach Konfession aufschlüsseln.

Von dpa