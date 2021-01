Ohne Maske am Bahnhof: 17-Jährige beißt Polizisten

Oberhausen (dpa/lnw) - Eine 17-Jährige, die ohne Gesichtsmaske am Oberhausener Bahnhof unterwegs war, hat sich aggressiv gegen eine Polizeikontrolle gewehrt und einem Polizisten in die Hand gebissen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatte die junge Frau nur einen Wollschal über Mund und Nase gezogen. Die Beamten belehrten sie, dass ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz nötig sei und verlangten ihre Personalien. Dies verweigerte sie und es kam zum Gerangel. Der gebissene Polizist habe Handschuhe getragen und deshalb bei dem Vorfall vom Montagabend keine offene Bisswunde davongetragen, hieß es im Bericht. Die 17-Jährige wurde gefesselt zur Wache gebracht und später wieder auf freien Fuß gesetzt.