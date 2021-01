Schulministerin: Kein «Freischuss» bei Abi-Prüfungen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat Forderungen der SPD-Opposition nach einem «Freischuss» für Abiturprüfungen in diesem Jahr eine Absage erteilt. Alle Bundesländer hätten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, Abschlüsse auch in diesem Corona-Jahr auf Basis von Prüfungen zu vergeben, sagte Gebauer am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa