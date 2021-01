Kutschaty sieht sich als künftiger NRW-Ministerpräsident

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der SPD-Oppositionsführer im Landtag, Thomas Kutschaty, rechnet sich gute Chancen aus, 2022 Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen zu werden. Die SPD wolle in den nächsten 16 Monaten «alles daran setzen, diese Landesregierung abzulösen», sagte der SPD-Landtagsfraktionschef am Dienstag in Düsseldorf. «Die SPD möchte den nächsten Ministerpräsidenten 2022 in Nordrhein-Westfalen stellen. Und ich mache kein Geheimnis daraus: Ich möchte das auch selbst werden.»

Von dpa